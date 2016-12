POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hebebühne verletzt Kundin - Glatteisunfälle - Mann greift fünfköpfige Personengruppe an

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Kundin in Autowerkstatt durch Hebebühne verletzt

Ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Ludwig Erhard-Straße ließ am Dienstag um 10.25 Uhr eine Hebebühne im Service-Raum des Autohauses ab, während eine 33-jährige Kundin an die Hebebühne herantrat. Aufgrund eines Defektes an der Hebebühne stoppte diese nicht, so dass beide Füße der Kundin unter der Hebebühne eingeklemmt und verletzt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Wallhausen: Von der Straße abgekommen

Ein 47-Jähriger befuhr am Dienstag um 05.30 Uhr, mit seinem Pkw, Mercedes Benz, die B 290 in Richtung Wallhausen. Kurz vor Wallhausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Ilshofen: Vereiste Fahrbahn

Eine 51-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr am Dienstag um 07.15 Uhr die K 2668 von Oberaspach in Richtung Ilshofen. Aufgrund vereister Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel blieb auf einer angrenzenden Wiese auf der linken Fahrzeugseite liegen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Vellberg: Glätteunfall

Am Dienstag um 07.19 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines PKW Ford Focus die K 2668 von Großaltdorf in Richtung Oberaspach. Aufgrund vereister Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW blieb im Straßengraben stehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Personengruppe von unbekanntem Mann angegriffen

Eine fünfköpfige Personengruppe war am Montag um 02.40 Uhr zu Fuß in der Daimlerstraße, auf Höhe eines dortigen Baumarktes, unterwegs. Einige Meter vor ihnen liefen zwei Männer, von welchen sich plötzlich einer umdrehte, die Gruppe beleidigte und einer 17-Jährigen mit dem Fuß in den Bauch trat, so dass diese rücklings auf den Boden fiel. Ein 18-Jähriger Begleiter sprach den Mann an, worauf dieser ihn ebenfalls umstieß und dessen Kopf auf den Boden drückte. Ein 19-jähriger Mann aus der Gruppe kam ebenfalls zu Fall und schlug mit seiner eingegipsten Hand auf den Boden auf. Alle drei Personen wurden hierbei verletzt. Die beiden Männer entfernten sich anschließend. Kurze Zeit später traf die fünfköpfige Personengruppe in der Daimlerstraße, auf Höhe eines dortigen Lokals, nochmals auf die beiden Männer und sahen wie diese, unter Androhungen, in ein Fahrzeug stiegen und in unbekannte Richtung davon fuhren. Der Täter wird auf 20 - 25 Jahre geschätzt und als 180-185 cm groß, mit seitlich rasierten, dunkelbraunen Haaren, Zopf und Kinnbart, beschrieben. Bekleidet war er mit einer beigen Bomberjacke/Blouson. Der Begleiter blieb unbeteiligt. Er soll gleich alt und gleich groß sein und ebenfalls eine helle Jacke getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

