POL-AA: Mögglingen: Geldbote ausgeraubt

Ostalbkreis (ots) - Bereits am vergangenen Freitagabend wurde ein Mann ausgeraubt, als er die Tageseinnahmen seines Geschäftes in der Bank einwerfen wollte. Die Täter erbeuteten dabei einen namhaften Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die beiden Räuber möglicherweise beobachtet haben oder von anderen Begegnungen her kennen.

Als der Geschäftsmann gegen 21.30 Uhr die Lauterstraße in Bank ging, erhielt er kurz vor dem Bankgebäude von hinten einen Stoß und fiel zu Boden. Anschließend wurden ihm zwei Geldkassetten abgenommen und als er sich dagegen zur Wehr setzte, wurde er mit Pfefferspray angesprüht. Er wurde später durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die beiden Räuber flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsdurchgangsstraße. Dabei wurde sie von Passanten ein kurzes Stück verfolgt, jedoch schon im Bereich der Hauptstraße aus den Augen verloren. Beide Täter waren mit schwarzen Skimützen maskiert. Der größere der beiden wurde auf eine Größe zwischen 1,80 und 1,85 Meter geschätzt, der andere nur auf etwa 1,70 Meter. Der Größere war schlank, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Der Kleinere wird als pummelig beschrieben, von ihm ist nur bekannt, dass er dunkle Oberbekleidung trug.

Die Polizei erbittet Hinweise auf die zwei Gesuchten und fragt: wem sind zwei Personen aufgefallen, die sich vor dem Überfall im Bereich der Bank in der Lauterstraße aufgehalten haben? Wem sind nach 21.30 Uhr zwei Männer aufgefallen, die aus dem Bereich Hauptstraße kamen? Hat jemand, unabhängig von der Beschreibung, zwei Männer rennen sehen? Wer kennt aus anderem Zusammenhang zwei Personen, auf welche die Beschreibung zutrifft? Hat jemand Gegenstände gefunden, die er bislang nicht mit einer Straftat in Verbindung brachte, die aus der Straftat stammen? Möglich wäre hier der Fund der dunkelgrauen Plastikkassetten oder von Bekleidungsgegenständen, wie beispielweise die benutzten Skimützen.

Alle Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen genommen.

