POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Streit in Gaststätte - Randalierender Weihnachtsmann - Autofahrer mit 2,7 Promille kontrolliert - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Betrunken im Vorraum eines Discounters geschlafen

Vermutlich weil es ihm auf Grund des Alkoholgenusses zu kalt wurde, öffnete ein 24-Jähriger gewaltsam die Tür zum Vorraum eines Discounters in der Sulzbrunnenstaße und legte sich dort zum Schlafen hin. Am Montag um 06.30 Uhr wurde er dort entdeckt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Die elektrische Türe zum Vorraum wurde hierdurch beschädigt.

Crailsheim: PKW übersehen

Ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Focus fuhr am Montag um 12.20 Uhr auf die Bahnhofstraße ein und übersah einen dort stehenden VW Tiguan eines 52-jährigen Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Crailsheim: Mit 2,7 Promille kontrolliert

Am Montag um 20.00 Uhr wurde ein Fahrzeugführer in der Tiefenbacher Straße auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Triensbach durch die Polizei kontrolliert. Bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnte ein Wert von über 2,7 Promille festgestellt werden. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde daraufhin einbehalten und eine Blutentnahme in ein Klinikum durchgeführt.

Crailsheim: Auffahrunfall

Auf Grund Unachtsamkeit fuhr am Montag um 16.50 Uhr eine 21-jährige Mazda-Lenkerin in der Schöneburgstraße auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden PKW Audi einer 29-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Schwäbisch Hall: Weihnachtsmann randaliert vor Gaststätte

Ein als Weihnachtsmann verkleideter 31-jähriger Mann hat am Montagmorgen um 05.25 Uhr vor einer Gaststätte in der Schulgasse in betrunkenem Zustand randaliert und auch Streit mit dem noch anwesenden Wirt gesucht. Bereits Stunden zuvor war der Mann in der Gaststätte anwesend und pöbelte Gäste an. Der Wirt verwies ihn aus der Gaststätte. Hierbei schlug der Betroffene den Wirt und beschädigte Gegenstände vor der Gaststätte. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei konnte er allerdings flüchten. Um 05.25 Uhr konnte der Mann, der immer noch als Weihnachtsmann verkleidet war, von der Polizei am Hafenmarkt angetroffen und zur Ausnüchterung auf die Dienststelle verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Streitigkeiten in Gaststätte

Zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 48 und 39 Jahren kam es am Montag um 22.50 Uhr in einer Gaststätte in der Untere Herrngasse. Auf dem Weg zur Toilette im oberen Stock gerieten die beiden aneinander, wobei zumindest einer der Männer auf den anderen einschlug. Im weiteren Verlauf stürzten beide die Treppen ins Erdgeschoß hinunter. Der 39-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ilshofen: Mit PKW auf Garage gekracht und zunächst geflüchtet

Ein 80-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr am Montag um 22.25 Uhr, die Bühlgasse aus Richtung Lorenzenzimmern kommend in Richtung Eckartshausen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Garageneck. Danach entfernte sich der 80-Jährige zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher konnte im weiteren Verlauf jedoch ermittelt werden. An seinem VW Polo entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, an der Garage entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Frankenhardt: Von Hund gebissen

Eine 65-jährige Frau ging am Montag um 16.30 Uhr mit ihrem Hund in der Fränkische Straße spazieren, als plötzlich ein fremder Hund auf sie zustürzte und auf ihren angeleinten Hund losging. Die 65-Jährige konnte ihren Hund wegziehen und den anderen Hund bis zum Eintreffen der Besitzerin in Schach halten, wobei sie hierbei von dem fremden Hund in die linke Hand gebissen wurde und sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben musste. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Obersontheim: Unfall auf Grund Eisglätte

Am Dienstag um 05.45 Uhr befuhr eine 24-jährige Fiat-Lenkerin die L 1066 von Gaildorf kommend in Fahrtrichtung Obersontheim. Auf Höhe Rothof kam sie aufgrund Fahrbahnglätte mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und im weiteren Verlauf zuerst nach links von der Fahrbahn ab, bevor sie im Grünstreifen mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Im Anschluss wurde sie auf die rechte Fahrbahnseite abgewiesen und kollidierte dort mit der Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4100 Euro.

