POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt und aufgebrochen - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Allmersbach im Tal: Wohnungseinbruch

Am zweiten Weihnachtsfeiertag nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Straße In der Birke aus, um dort einzubrechen. Die Täter hebelten hierzu ein Terrassenfenster gewaltsam auf. Im Gebäude wurden Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Ob welche entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun zum Tatgeschehen, welches sich zwischen Montagmittag und 23 Uhr ereignete, unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein 31-jähriger Fahrer eines BWM Z4 bog am Montagabend gegen 19.30 Uhr von der Kieselhofstraße nach links in die Eichhalde ein. Ein Opel-Fahrer fuhr zeitgleich an einem geparkten Auto vorbei und hielt wegen des entgegengekommenen BMW-Fahrers an. Der 31-Jährige erkannte an der Engstelle die Gefahrensituation zu spät und stieß gegen den stehenden Wagen des 40-jährigen Opelfahrers. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Weil bei dem 31-Jährigen der Verdacht bestand, dass dieser betrunken war, wurde zur beweissicheren Feststellung des Alkoholisierungsgrades eine Blutuntersuchung angeordnet.

Backnang: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Ein 38-jähriger Mann wurde am Montag gegen 12 Uhr dabei beobachtet, wie er aus einem Grundstück in der Sulzbacher Straße ein dort abgestelltes Fahrrad an sich nahm und damit wegging. Der Mann konnte später von einer alarmierten Polizeistreife in Tatortnähe mit dem Rad angetroffen werden. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse des mitgeführten Fahrrades sollte sich der Besitzer bitte nun mit der Polizei in Verbindung setzen. Es handelt sich um ein silbernes Mountainbike des Herstellers Yamamoto. Auffällig an dem Rad sind die gelben Lenkergriffe sowie die gelbe Beschriftung. Hinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Backnang: Auto zerkratzt

Ein in der Murrhardter Straße geparkter Pkw Renault wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag mutwillig zerkratzt. Ein Unbekannter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung auf der linken Fahrzeugseite. Hinweise auf den Vandalen, der einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Alarmanlage verhindert Einbruch

Vermutlich wegen einer ausgelösten Alarmanlage ließen Einbrecher von ihrem Vorhaben ab, in der Ostendstraße in ein Wohnhaus einzudringen. Dort wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen über ein aufgebrochenes Kellerfenster ins Haus eingestiegen. Als sich die ungebetenen Gäste im Keller befanden, wurde eine dortige Alarmanlage aktiviert, woraufhin die Eindringlinge wahrscheinlich flüchteten. Sollten Passanten hierzu verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden diese gebeten sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Fußgängerin verletzt - Unfallzeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr im Rembrandtweg rückwärts aus einer Garagenausfahrt. Hierbei übersah er beim Queren des Gehwegs offensichtlich eine 84-jährige Fußgängerin. Beim Kontakt stürzte die Frau. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend in Richtung Maicklerstraße weg, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese wurde etwas später von Passanten vorgefunden. Die 84-Jährige wurde anschließend von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallgeschehens und Ermittlung des Autofahrers bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Auffahrunfall

5000 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 15 Uhr ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Auffahrunfall. Beim Befahren der Siemensstraße fuhr er einem Porsche hinten auf, dessen 62-jähriger Fahrer in die Höhenstraße abbiegen wollte.

Winnenden: Aufgefahren

Ein 18-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Montag gegen 16.45 Uhr die K 1853 von Winnenden in Richtung Hanweiler, als ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer wegen eines querenden Tieres bis zum Stillstand abbremste. Der Golf-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf das Fahrzeug des Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Waiblingen: Scheibe eingeschlagen

Um seinem wie auch immer gearteten Ärger Luft zu machen, schlug ein 33-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Gebäude in der Neustädter Straße eine Fensterscheibe im Treppenhaus ein. Der Mann zog sich dabei eine Verletzung an der rechten Hand zu, die ärztlich versorgt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Waiblingen: Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen 17.45 und 21.50 Uhr am Montag schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre eines Fahrzeuges ein, das in diesem Zeitraum in der Mayenner Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Täter eine Reisetasche, in welcher sich Bekleidung und Kosmetika befanden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Waiblingen: Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Kurz vor 22.30 Uhr am Montagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, als sie beobachtete, wie sich drei junge Männer mit einer Brech- bzw. Eisenstange an einem Zigarettenautomaten in der Steinbeissstraße zu schaffen machten, der bereits am Vortag von Unbekannten aufgebrochen worden war. Beamte des Waiblinger Polizeireviers konnten am Ort des Geschehens zwei 16-Jährige antreffen. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Honda kam eine 20-Jährige auf der B 14, Anschlussstelle Waiblingen Süd, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Insgesamt verursachte die junge Frau einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Remshalden: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Ford beschädigte eine 48-Jährige am Montagvormittag einen in der Kernenstraße abgestellten Pkw Seat. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Waiblingen: Einbruch durch bellenden Hund vereitelt

Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Anwohnerin der Langen Straße durch ihren anschlagenden Hund aufgeweckt. Als die Frau nachschaute, bemerkte sie, dass ein Unbekannter versucht hatte, über das Kellerfenster ins Gebäude zu gelangen. Durch den Hund aufgeschreckt, suchte der Täter jedoch das Weite.

