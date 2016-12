POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: 8000 Euro Sachschaden

Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen entstand. Kurz vor 5 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die B 29 zwischen Affalterried und Hüttlingen. Kurz nach der Auffahrt Affalterried brach der an dem Pkw Mercedes Benz angebrachte Anhänger, auf dem ein Fahrzeug transportiert wurde aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Am Fahrzeug des 29-Jährigen und am aufgeladenen Pkw Opel Omega entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aalen: Wildunfall

Ein totes Reh und ein beschädigtes Fahrzeug waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Auf der Verbindungsstraße zwischen Unter- und Oberrombach erfasste eine 27-Jährige kurz vor 5 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot das die Fahrbahn querende Tier.

Aalen: Aufgefahren

Am Montagabend kam es auf der Sauerbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Gegen 19.40 Uhr musste ein 19-Jähriger seinen VW Golf unvermittelt abbremsen, da seinen Angaben zufolge, eine Katze die Fahrbahn querte. Der nachfolgende 30 Jahre alte Fahrer eines VW Polo erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand der Hofackerstraße fuhr am Montagmittag eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Golf auf die Straße ein. Dabei übersah sie gegen 14 Uhr den Pkw Mercedes Benz eines 44-jährigen Fahrers und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Unterschneidheim: Reh bei Unfall getötet

Mit seinem Pkw Seat erfasste ein 21-Jähriger am Montagabend ein die Kreisstraße 3202, zwischen Zöbingen und Baldern, querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall kurz nach 23 Uhr getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Glocke übersah eine 23-jährige Pkw-Fahrerin am Montagabend den bereits im Kreisel fahrenden Pkw Alfa einer ebenfalls 23 Jahre alten Autofahrerin. Sie streifte den Alfa kurz vor 23 Uhr mit ihrem Pkw Skoda, wodurch an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Pkw übersehen

Am Montagabend verursachte in ortsunkundiger Fahrzeuglenker einen Verkehrsunfall, bei dem gegen 21.30 Uhr ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand. Mit der Verkehrsführung der Buchstraße vor dem dortigen Kreisel unvertraut, befuhr der 51-Jährige mit seinem VW Tiguan teilweise die Gegenfahrspur. Als er seinen Fehler bemerkte, zog er seinen Pkw zurück auf die für seine Fahrtrichtung vorgesehene Fahrspur, übersah dabei jedoch den Pkw BMW eines 28-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Böbingen: Unfallverursacherin leicht verletzt

Beim Vorbeifahren beschädigte eine 32-jährige Autofahrerin am Montagabend einen im Gratwohlweg geparkten Pkw Citroen und prallte mit ihrem Pkw Ford dagegen. Die 21-Jährige erlitt bei dem Unfall gegen 21 Uhr leichte Verletzungen; der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wohnmobil kommt von der Straße ab

Wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme kam ein 57-jähriger Mann am Montagnachmittag auf der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mögglingen mit seinem Wohnmobil gegen 15 Uhr von der Straße ab. Das Fahrzeug überfuhr zwei Verkehrsschilder, ehe es in einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde das Wohnmobil stark beschädigt, der Schaden beträgt sicherlich mehrere 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Autos streiften sich

Kurz vor 20.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf am Sonntagabend von einem Tankstellenareal auf die Weißensteiner Straße ein. Dabei übersah der Fahranfänger den Ford Fiesta einer 28-jährigen Fahrerin und streifte ihn, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell