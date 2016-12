POL-AA: Ostalbkreis: Stand 10.00 Uhr

Aalen (ots) - Ellwangen: von der Fahrbahn abgekommen, 2 Bäume umgefahren

Am So., 25.12.16, um 05.55 Uhr, befuhr die 53 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes Benz die L 1060 in Röhlingen in Fahrtrichtung Ortsmitte. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Bäume. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500.- Euro.

Ellwangen: Vorrang missachtet, zwei leicht verletzte Personen

Am Sa., 24.12.16, um 10.15 Uhr, befuhr der ortsfremde 64-jährige Fahrer eines Pkw Fiat die B 290 von Ellwangen kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. An der Einmündung zur Rosenberger Straße / L 1060 konzentrierte er sich auf das Lesen der Beschilderung, da er nach Rosenberg wollte. Im Anschluss bog er nach links ab, ohne auf den entgegenkommenden 45-jährigen BMW-Fahrer zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrspur ausweichen, wodurch es mit dem aus Ellwangen kommenden 58-jährigen Hyundai-Fahrer zum Zusammenprall kam. Der BMW-Fahrer und der Hyundai-Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Sie begaben sich selbständig zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fiat-Fahrer blieb unverletzt. An dem BMW und Hyundai entstand Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Am Pkw Fiat entstand kein Schaden.

Ellwangen: von der Fahrbahn abgekommen, Pkw kam auf Dach zum Liegen

Am Sa., 24.12.16, um 17.43 Uhr, befuhr die 18-jährige BMW Fahrerin die B 290 von Ellwangen kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Kurz nach der Abzweigung Rabenhof geriet sie aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss eine Böschung hoch. Dort kippte der BMW um und kam auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise konnte die Fahrerin unverletzt aus ihrem Pkw geborgen werden. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf ca. 10.000.- Euro.

Mögglingen: Brand - 1 Leichtverletzter - 50.000 Euro Schaden

Im Mögglinger Pfaffenäckerweg kam es am Heiligabend, 24.12.2016, gegen 16.55 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als die Wohnungsinhaber nachhause kamen und die Wohnungstür aufschlossen, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem Flur entgegen. Daraufhin kam der Hausbesitzer zu Hilfe und versprühte einen Feuerlöscher, wodurch er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zuzog und in eine Klinik verbracht wurde. Gelöscht werden konnte der Brand erst durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mögglingen (vor Ort mit 26 Mann), die durch die Freiwillige Feuerwehr Heubach unterstützt wurde. Nach erster Einschätzung dürfte ein technischer Defekt an einer Steckdose Ursache für den Brand gewesen sein. Der Schaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Wohnungsinhaber wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Sie kommen, da die Wohnung vorübergehend unbewohnbar ist, bei Verwandten unter.

Aalen-Westhausen: Unfall auf der Autobahn - 1 Schwerverletze, 2 Leichtverletzte

Am Heiligabend, 24.12.2016, um 15.30 Uhr ereignete sich auf der A7, Fahrtrichtung Würzburg, auf Höhe der Anschlussstelle Aalen-Westhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Daimler-Benz-Fahrer geriet beim Einfahren auf die Autobahn auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte über beide Fahrstreifen hinweg gegen die Mittelleitplanke. Als er sich querstehend, mit der Fahrerseite in Gegenrichtung auf dem linken Fahrstreifen befand, prallte eine 29-jährige VW Caddy-Fahrerin frontal in den verunfallten Pkw. Der Daimler-Benz wurde durch die Wucht des Aufpralles ca. 50 Meter nach vorn geschleudert und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Auch der VW kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen, nachdem er sich einmal um die eigenen Achse gedreht hatte.

Die VW-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer-, deren Beifahrer leichtverletzt, genauso wie der Daimler-Fahrer, der glücklicherweise auch nur leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Aalen-Ebnat und Aalen-Westhausen mit 34 Einsatzkräften, 2 Rettungs- und 2 Notarztwägen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell