POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 10.00 Uhr

Aalen (ots) - Vellberg: gegen Brückengeländer und Mauer geprallt

Am So., 25.12.16, 01.00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger mit seinem Pkw Mazda die L 1046 von Vellberg kommend in Fahrtrichtung Eschenau. Auf Höhe Ortsbeginn Eschenau kam er aus unbekannten Gründen nach links und prallte gegen die Mauer und das Brückengeländer. Dabei entstand am Mazda ein Schaden in Höhe von ca. 4.000.- Euro.

Crailsheim: nicht angepasste Geschwindigkeit, auf Gegenverkehr gestreift

Die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am Sa., 24.12.16, um 16.34 Uhr die B 290 von Jagstheim in Fahrtrichtung Crailsheim. Im Bereich einer scharfen Rechtskruve kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins "Schlingern" und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam zu einer seitlichen Berührung mit der entgegenkommenden 21-jährigen Mini Cooper Fahrerin. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000.- Euro.

Schrozberg: in Kreisverkehr eingefahren, Vorfahrt missachtet, 2 Personen leicht verletzt

Am Sa., 24.12.16, um 12.20 Uhr, befuhr der 34-jährige Mazda-Fahrer die Blaufeldener Straße in Richtung Ortsmitte. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah er den bereits im Kreisverkehr befindliche Mitsubishi und fuhr diesem in die Beifahrerseite. Dadurch wurden der 19-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell