POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 10.00 Uhr

Aalen (ots) - Backnang: Vorfahrt missachtet, hoher Sachschaden

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr am So., 25.12.16, um 02.41 Uhr die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er die von der Friedrichstraße kommende vorfahrtsberechtigte 20-jähriger BMW-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Der Audi prallte im Anschluss noch gegen eine Hauswand, wobei der BMW um 180 Grad um die eigene Achse gedreht wurde. Aufgrund der festgestellten Alkoholbeeinflussung bei dem Audi-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000.- Euro.

Leutenbach: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte brachen am Heiligen Abend in ein Wohnhaus im Amselweg ein. Es wurde Schmuck und weitere Gegenstände gestohlen. In diesem Zusammenhang fielen drei männliche Personen auf. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen leider erfolglos. Eine nähere Personenbeschreibung der drei Personen liegt nicht vor.

Fellbach: Räuberischer Diebstahl

Am Heiligabend, 24.12.2016, um 17.02 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße in Fellbach ein räuberischer Diebstahl. Drei bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum, wobei einer von ihnen mehrere Gegenstände entwendete und in einer Tasche verstaute. Nachdem die Täter den Verkaufsraum, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen hatten, verfolgte sie der Tankstellenmitarbeiter und forderte den Täter auf, die entwendeten Sachen auszuhändigen. Der Aufforderung kam er zunächst nach und händigte einen Teil der Beute aus. Dann aber rannte er zum Ausgang. Beim Versuch, den Flüchtigen festzuhalten, verletzte sich der Mitarbeiter am Arm. Die Täter konnten schließlich unerkannt flüchten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

TV 1: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, arabisches Aussehen, schlank, leichte Bartstoppeln, kurze, schwarze Haare, trug blaue Jeans, Schuhe mit weißer Sohle, schwarz/braune Jacke mit Kapuze und weißen Kordeln, führte graue Umhängetasche der Marke Nike mit TV2: männlich, ca. 25 Jahre alt, arabisches Aussehen, leichte Bartstoppeln, schwarze Jacke mit Kapuze, rote Wollmütze mit weißer Aufschrift "Dude", silberne Uhr mit weißem Ziffernblatt, weiße Kopfhörer mit kleinen Ohrstöpseln TV3: männlich, arabisches Aussehen, ca. 25 Jahre alt, kein Bart, dunkle Jeans, schwarze Jacke mit Kragen ohne Kapuze, schwarze Mütze

Sachdienliche Zeugenangaben werden an das Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell