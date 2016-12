POL-AA: Ostalbkreis: Stand 11.55 Uhr

Aalen (ots) - Aalen: Fußgängerin nach Berührung mit LKW gestürzt, leicht verletzt

Am Do., 22.12.16, gegen 17.10 Uhr, benutzte die 45-jährige Fußgängerin den linksseitigen Gehweg aus Richtung Westside-Gelände/Daimlerstraße kommend in Richtung Carl-Zeiss-Straße. Beim Vorgehen an einer Grundstückseinfahrt auf Höhe der Spedition Brucker wurde die Frau von einem dort ausfahrenden LKW gestreift und zu Fall gebracht. Der LKW-Fahrer setzte danach seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der LKW wurde von einer männlichen Person gefahren und hat einen blaufarbenen Aufbau. Da der Vorfall erst am nächsten Tag zur Anzeige gebracht wurde, sucht das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361-5240, in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können.

Aalen: Parkenden Pkw beschädigt, flüchtig gegangen

Am 23.12.16, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den rechten Außenspiegel an einem in der Spieselstraße ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Fiesta. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150.- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Seitenscheibe eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Unbekannter hat am Fr., 23.12.16, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr an einem in der Bahnhofstraße geparkten Pkw VW die Scheibe eingeschlagen und die darin befindliche Handtasche gestohlen.

Riesbürg: Türschloss beschädigt, Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 20.12.16, 19.30 Uhr bis Fr., 23.12.16, 23.00 Uhr beschädigten Unbekannte die Türschlösser einer Praxis und einer Privatwohnung, die sich im gleichen Gebäude in der Bahnhofstraße befinden derart, dass sich diese nicht mehr öffnen ließen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro, da beide Schlösser ausgewechselt werden müssen. Das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961-9300, sucht Zeugen die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell