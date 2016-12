POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 11.50 Uhr

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Einbruch in Gaststätte

Vermutlich in den letzten zwei Wochen brachen Unbekannte in eine momentan leerstehende Gaststätte in der Reifenhofstraße ein. Das Stehlgut betrug wenige Euro Kleingeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf ca. 500.- Euro.

BAB 6, Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim: Fehler beim Fahrstreifenwechsel, flüchtig gegangen

Der 20 jährige Fahrer einen Pkw Dacia Logan befuhr am Fr., 23.12.16, gegen 21.40 Uhr die BAB 6 zwischen Herrieden und Crailsheim in Fahrtrichtung Crailsheim. Auf Höhe dem Autobahnkreuz Feuchtwangen wechselte plötzlich ein weißer Kastenwagen, ähnlich einem Mercedes Sprinter, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Aufgrund der Verkehrssituation konnte der Dacia Fahrer nicht ausweichen, wodurch es zum Streifvorgang beider Fahrzeuge kam. Der weiße Kastenwagen war so stark verschmutzt, so dass weder das amtliche Kennzeichen noch evtl. Firmenaufdrucke zu erkennen waren. Der entstandene Schaden am Dacia wird mit ca. 2.000.- Euro beziffert.

Obersontheim: in Bauwagen eingebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte in den Bauwagen des Jugendtreffs "Sozialer Treffpunkt" ein. Es wurde eine Stereoanlage im Wert von ca. 250.- Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.- Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw gegen Radfahrer, Schaden 6.000.- Euro

Am Sa., 24.12.16, gegen 01.30 Uhr, befuhr der 26-jährige VW-Fahrer die Bühlerstraße von Schwäbisch Hall kommend in Fahrtrichtung Hessental. Kurz nach Höhe zur Abzweigung zur Schenkenseestraße erfasste er den 53-jährigen Fahrradfahrer, da bei diesem die Rückleuchte funktionslos war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.100.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell