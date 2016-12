POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11.40 Uhr

Aalen (ots) - Waiblingen: Fehler beim Einfahren in eine Parklücke, Sachschaden

Am 23.12.216, gegen 22.15 Uhr stieß eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda beim Einparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW der 3er Serie. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000.- Euro.

B 14 Leutenbach: Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, mehrere verletzte Personen

Ein schlechter Scherz führte am Sa., 24.12.16, um 02.25 Uhr auf der B 14 in Fahrtrichtung Waiblingen zwischen Nellmersbach und Leutenbachtunnel zu einem Unfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Im Pkw Renault Traffic, der von einem 19-jährigen Fahranfänger gelenkt wurde, fuhren noch eine Beifahrerin und auf der Rücksitzbank ein 22-jähriger mit. Plötzlich riss von hinten der 22-jährige dem Fahrer die Mütze vom Kopf worauf dieser sich so erschrocken hat, dass er das Lenkrad verriss und dadurch nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Renault hat sich im Anschluss überschlagen und kam entgegen der Fahrtrichtung wieder auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 19-jährige und die Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der 22-jährige allerdings wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell