POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots) - Rot am See: Alkoholisiert mit Lkw kollidiert - ein Schwerverletzter

Der Lenker eines Honda Civic befuhr am Freitag gegen 17.50 Uhr die B 290 von Wallhausen in Richtung Rot am See. Im Verlauf kam er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nach links auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden 40-Tonner Lkw seitlich links kollidierte. Durch den Aufprall platzte am Laster der linke Vorderreifen, wodurch der Lkw nicht mehr lenkbar war und nach links von der Straße abkam. Er kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Zuvor prallte noch ein dem Lkw folgende Citroen Picasso hinten links gegen den Lkw. Der Citroen kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem dortigen Acker zum Stehen. Zudem prallte noch ein VW Golf gegen den vorausfahrende Citroen und wurde ebenfalls nach rechts von der Straße abgewiesen. Der Honda-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr Rot am See befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Citroen-Lenker wurde leicht verletzt. Der Lkw wurde mit schwerem Gerät aus dem Acker geborgen und abgeschleppt. Der entstanden Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 65.000 Euro. Die B 290 ist noch zum Zweck der Unfallaufnahme und der Bergung bis gegen 22.00 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell