POL-AA: Schorndorf: 39-Jähriger setzte nach Streit Pkw in Brand

Schorndorf (ots) - Nach Streitigkeiten mit seiner Ex-Freundin hat am späten Donnerstagabend ein 39 Jahre alter Mann den Pkw, Daimler Benz seines Bekannten in Brand gesetzt, welcher im Schumannweg abgestellt war. Anwohner konnten den Brand gegen 23:30 Uhr selbständig löschen, so dass die Feuerwehr Schorndorf nicht mehr eingreifen musste. Der Mann flüchtete zuerst und konnte noch in der Nacht festgenommen werden. An dem Pkw war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Warum der Mann das Fahrzeug von seinem Bekannten anzündete ist noch unklar. Weiter wurde bekannt, dass der 39-Jährige auch das Fahrzeug seiner Ex-Freundin anzünden wollte, was jedoch nicht gelang. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Mann, bei dem es sich um einen im Raum Schorndorf wohnenden Rumänen handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Rumäne wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell