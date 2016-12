POL-AA: Rems-Murr-Kreis: verschiedenes

Rems-Murr-Kreis (ots) - Fellbach: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Eine 50 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Bahnhofstraße auf einem Fußgängerüberweg von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Daimler-Fahrer hatte die dunkel gekleidete Dame übersehen. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Winnenden: Unfallflucht

Beim Abbiegen aus der Fritz-Ebert-Straße in die Karlstraße streifte ein unbekannter Fahrzeug-Lenker in der Nacht von Donnerstag 21:30 Uhr und Freitag 12:00 Uhr einen am Straßenrand geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/694-0 in Verbindung zu setzen.

Oppenweiler: Hausfassade beschädigt

Zwei Eternit-Fassadenplatten eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße wurden durch einen bislang noch unbekannten Täter im Zeitraum von Samstag den 17.12. bis Freitag den 23.12. beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300,- Euro. Personen die Hinweise zu dem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 909-0 in Verbindung zu setzen.

