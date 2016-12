POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungsbrand, Einbrüche geklärt, Vorsicht beim Gassi Laufen, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses brach am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Brand aus. Wie die Feststellungen ergaben, hatte ein 49 Jahre alter Bewohner wohl Essen auf dem Herd vergessen und schlief ein. Das Essen fing Feuer, woraufhin sich dieses auf die Küche sowie Rest des anderthalb Zimmer großen Appartements ausbreitete. Die Feuerwehr aus Gmünd begab sich mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit mehr als fünf Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort in die Weißensteiner Straße. Der Bewohner musste mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein weiterer 35 Jahre alter Bewohner des Hauses zog sich ebenfalls eher schwere, eine Besucherin zumindest leichte Rauchgasvergiftungen zu. Beide wurden ebenfalls zunächst ins Krankenhaus verbracht. Weitere Bewohner des rund 30 Parteien umfassenden Gebäudes wurden nicht verletzt. Die Wohnung wurde durch den Brand gänzlich zerstört. Zwei angrenzende Wohnungen wurden durch den starken Rauch ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass es fraglich ist, ob diese bewohnbar bleiben. Während der Löscharbeiten musste die Weißensteiner Straße voll gesperrt werden. Gegen 15.20 Uhr konnte die Wehr "Feuer schwarz" vermelden. Bezüglich des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Aalen: Mehrere Einbrüche in Verkaufsstände vor der Aufklärung

Großen Hunger verspürten wohl zwei Männer, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 04:40 Uhr in einen Imbisswagen auf dem Marktplatz einstiegen und nach Essen suchten. Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung ertappte die beiden 21- und 23-jährigen Hungrigen auf frischer Tat und nahm sie vorübergehend fest.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (siehe Polizeiberichte vom 19.12.16) wurden auf dem Spritzenhausplatz sowie Marktplatz fünf Weihnachtsmarkt- bzw. Verkaufsstände aufgebrochen. Im Zuge der Ermittlungen konnten mittlerweile zwei 14 und 18 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt werden, die die Einbrüche zwischenzeitlich auch eingestanden haben.

Alle vier müssen nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Neresheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagabend einen Peugeot 206 und flüchtete daraufhin unerlaubt. Der Peugeot parkte zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber einer Pizzeria in der Kösinger Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten in Neresheim unter Telefon 07326/919001.

Neuler: In Garten verirrt

Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Golfs verirrte sich am Freitagmorgen in ein größeres Anwesen in der Ramsenstruter Straße. Vermutlich kam er aufgrund eines gesundheitlichen Problems von der Straße ab, fuhr quer durch das größere Anwesen, rangierte mehrmals und fuhr sich schließlich in dem Garten fest. Der Senior machte einen desorientierten Eindruck, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden im Garten wird auf rund tausend Euro geschätzt. Am Pkw entstand rund 2000 Euro Schaden.

Bartholomä: Vorsicht beim Gassi Laufen

In den letzten Wochen wurden an mehreren Stellen in Bartholomä, unter anderem an mehreren Wander- und Spazierwegen verdächtige Fleischbällchen aufgefunden. Der Polizei ist zumindest ein Fall bekannt, bei dem am Wochenende des dritten Advents ein Hund vermutlich solche Bällchen fraß und wohl auch daran verendete. Die Untersuchung einer Probe ergab mittlerweile konkrete Hinweise darauf, dass selbige vergiftet war. Hundehalter werden gebeten, entsprechend achtsam zu sein und verdächtige Feststellungen der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Scheinwerfern

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag und Dienstag zwei LED-Scheinwerfer, die die Stadt Schwäbisch Gmünd zur Ausleuchtung des Weihnachtsmarktes anbringen ließ. Ein Scheinwerfer war am Johannisturm installiert, der andere im Bereich des Staufermarktes. Der Wert der Scheinwerfer beläuft sich zusammen auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib der Leuchtmittel erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Richard-Bullinger-Straße. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer war gegen 6.45 Uhr in Richtung des dortigen Parkhauses unterwegs. Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah er einen 41-jährigen BMW-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell