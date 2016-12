POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Taxifahrer angegriffen - Unfälle auf Grund Eisglätte - Fußgängerin an Bushaltestelle von PKW erfasst - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Taxifahrer beleidigt und angegriffen

Ein 54-jähriger Taxifahrer erhielt am Donnerstag um 23.15 Uhr den Auftrag drei Fahrgäste von einer Gaststätte im Fischweg abzuholen. Nachdem der 54-Jährige mit den drei Fahrgästen losgefahren war, pöbelten sie ihn an und beleidigten ihn. Der Taxifahrer war daraufhin nicht mehr gewillt, die Fahrt fortzusetzen und forderte die Fahrgäste auf, den bisherigen Fahrpreis zu entrichten und das Taxi zu verlassen. Hierzu stieg er aus und öffnete die Türen. Beim Öffnen der Beifahrertüre bekam er von einem Fahrgast von hinten zwei Faustschläge gegen den Kopf. Er wandte sich daher dem Angreifer zu und stand mit dem Rücken zum Beifahrer. Der Beifahrer, der nun auch ausgestiegen war, schlug seinerseits auf den Taxifahrer ein. Der dritte Fahrgast hingegen versuchte die Angreifer von ihm fern zu halten. Beim anschließenden Gerangel stürzte der 54-Jährige zu Boden, konnte sich aber in sein Taxi retten. Anschließend fuhr er zurück und verständigte die Polizei. Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sulzbach-Laufen: Wildunfall

Ein Fahrer eines Seat Ibiza fuhr am Donnerstag um 21.05 Uhr von Sulzbach in Fahrtrichtung Laufen. Am Beginn des Heerberges rannte ein Reh in die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Reh blieb tot im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Obersontheim: Unfall auf Grund Eisglätte

Ein 60-jähriger Toyota-Lenker befuhr am Donnerstag um 21.15 Uhr die K 2599 in Richtung Herlebach. Auf der abschüssigen Strecke verlor er aufgrund Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Ein 22-jähriger Mitfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Sulzbach-Laufen: Unfall auf Grund Straßenglätte

Ein 19-jähriger Lenker eines PKW VW befuhr am Freitag um 01.50 Uhr den Gemeindeverbindungsweg zwischen Winzenweiler und Sulbach/Kocher in Richtung Sulzbach. Auf dem stark abschüssigen Teilstück im Bereich Abzweigung Brünst kam er auf der stark vereisten Fahrbahn ins Rutschen und in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite gegen 2 Bäume gelehnt im Hang zum Stehen. Auf Grund der komplett vereisten Strecke war eine Bergung des Pkw am Abend nicht möglich. Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht.

Oberrot: Weiterer Glatteisunfall

Auf Grund Blitzeis rutschte eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Peugeot am Donnerstag um 21.20 Uhr von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall, der sich auf der K2674 ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Unfall nachträglich gemeldet

Am Donnerstag ereignete sich um 15.40 Uhr ein Unfall in der Fraschstraße am dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Kanzleistraße. Eine 27-jährige Frau teilte am Freitag bei der Polizei mit, dass sie zur oben genannten Zeit von einem PKW am Fußgängerüberweg angefahren worden sei. Nachdem sie dem Fahrer mitteilte, dass sie nicht verletzt wurde, fuhr dieser weiter. Im Nachhinein stellten sich jedoch Schmerzen ein und die 27-Jährige musste sich in ein Krankenhaus zur Behandlung begeben.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Ein 31-jähriger LKW-Lenker befuhr am Freitag um 08.35 Uhr die K 2573 aus Richtung Breitenstein kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Am dortigen Kreisverkehr der L 2218 übersah er eine bereits im Kreisverkehr fahrenden 44-jährigen Audi-Lenker, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Es entstand hierbei ein Sachschaden i Höhe von 2000 Euro.

Ilshofen: Schwerer Verkehrsunfall an Bushaltestelle

Eine 17-jährige Fußgängerin wollte am Donnerstag kurz vor 18.00 Uhr die Landesstraße 2218 an der dortigen Bushaltestelle überqueren. Ein aus Richtung Wolpertshausen kommender 34-jähriger BMW-Lenker übersah die Fußgängerin und erfasste diese frontal mit der Fahrzeugfront. Die Fußgängerin wurde über die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe. Anschließend wurde sie nach rechts abgewiesen und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Schwäbisch Hall verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5 000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

Fichtenau: Auffahrunfall auf der A 7

Die beiden Unfallbeteiligten befuhren am Donnerstag um 14.15 Uhr die Autobahn 7 zwischen der AS Ellwangen und der AS Dinkelsbühl/Fichtenau in Fahrtrichtung Würzburg auf der Überholspur. Der 54-jährige Fahrer eines Ford Focus erkannte zu spät das Abbremsen des vorrausfahrenden BMW Alpina-Fahrers und fuhr auf dessen Heck auf. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der BMW wurde stark am Heck beschädigt. Der Schaden dürfte hier bei 10.000 Euro liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchberg/Jagst: Mit nicht zugelassenem Fahrzeug von Frankreich nach Serbien unterwegs

Durch die Verkehrspolizei wurde am Freitag um 07.00 Uhr ein PKW Renault festgestellt, der im Bereich der Autobahnausfahrt Kirchberg mit einer Panne liegen blieb. Bei der Kontrolle des Fahrers und dessen Fahrzeug wurde festgestellt, dass der 22-Jährige das Fahrzeug in Frankreich erworben hat und es nun nach Serbien überführen wollte. Allerdings bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Das Fahrzeug wurde daraufhin aus dem Verkehr gezogen und durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Vom Fahrer wurde eine entsprechende Sicherheitsleitung erhoben.

