POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lebensbedrohlicher Gasaustritt in Auenwald, Blitzeis im Raum Schorndorf und weiteres

Rems-Murr-Kreis (ots) - Auenwald: Lebensbedrohlicher Gasaustritt in Wohnhaus

Gerade noch Schlimmeres konnte am Donnerstagabend durch einen 22-jährigen Bewohner im Kantweg in Auenwald-Unterbrüden verhindert werden. Der junge Mann kam gegen 23:45 Uhr nach Hause und bemerkte Gasgeruch im Treppenhaus. Er setzte sofort einen Notruf ab. Die Feuerwehren Auenwald und Backnang, welche mit 7 Fahrzeugen anrückten, mussten eine 74 Jahre alte Bewohnerin, die noch geschlafen hatte, aus dem Gebäude retten. Bei einer Messung stellte die Feuerwehr eine lebensbedrohliche Gaskonzentration fest. Vorsorglich wurden beide Bewohner mit Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Backnang könnte ein technischer Defekt am Gastank zu dem Gasaustritt geführt haben. Die Stadtwerke und eine Fachfirma wurden hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Raum Schorndorf und Umgebung: Unfälle wegen Blitzeis Mehrere Unfälle wegen Blitzeis haben sich am späten Donnerstagabend im Raum Schorndorf ereignet. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei circa 20.000 Euro Die Straßenmeistereien und Bauhöfe waren im Dauereinsatz. In Welzheim befuhr kurz vor 22:00 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem VW die Burgstraße, als er beim Abbiegen in Lilienstraße wegen Eisglätte ins Rutschen geriet und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert. Der Bauhof musste verständigt werden, welcher die Straßenlaterne absicherte und Fahrbahn abstreute. In Urbach ist am späten Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr eine 28 Jahre alte Ford-Lenkerin in der Austraße auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen einen geparkten Fiat geprallt. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Kurz vor 23:00 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Pedelec-Fahrerin den Gehweg der Arnoldbrücke in Richtung Schlachthausstraße, als sie infolge Eisglätte stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. In Winterbach kam gegen Mitternacht ein 20 Jahre alter Mercedesfahrer in der Beethovenstraße wegen Glatteis ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten Opel. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weinstadt: Einbruch in Fitnessstudio Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Fitnessstudio in der Großheppacher Straße eingedrungen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeworfen und waren so in das Objekt gelangt. Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Korb: Totalschaden nach Überschlag Ein 52 Jahre alter Dacia-Fahrer ist am Donnerstagmittag bei Korb mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Mann hatte kurz nach 12:00 Uhr die Kreisstraße 1912 von Winnenden in Richtung Korb befahren, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er gegen eine Böschung und überschlug sich, so dass der Dacia auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer konnte unverletzt aussteigen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Leutenbach: Unfallflucht auf Kundenparkplatz Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktdiscounters in der Winnender Straße ist es am Donnerstag zwischen 14:15 und 14:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW gestreift und einen Sachschaden von circa 500 Euro angerichtet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Urbach, B29: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen Unter deutlichem Alkoholeinfluss ist am späten Donnerstagabend ein 34-Jähriger mit seinem Hyundai auf der B29 von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Mann hatte die Bundesstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd befahren, als er diese an der Anschlussstelle Urbach verlassen wollte. Hierbei kam er an der Ausfahrt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend blieb er unverletzt, aber unter dem Eindruck der Alkoholbeeinflussung im Fahrzeug liegen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer sah den verunfallten Wagen und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann mit über 2 Promille erheblich betrunken war. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem 34-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt. Ihm droht nun ein Strafverfahren und eine längere Fahrerlaubnissperre.

Schorndorf: Fußgängerin auf Zebrastreifen übersehen Eine 42 Jahre alte Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Fußgängerin wollte am Kalaher Platz den Zebrastreifen überqueren, als eine 52 Jahre alte Renault-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und die Frau erfasste. Die Fußgängerin wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenaus eingeliefert. Sachschaden am Fahrzeug war nicht entstanden. Urbach: Beim Abbiegen Auto übersehen Ein 66 Jahre alter VW-Golf Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr die Wasenstraße in Richtung Ortsmitte und wollte von dort nach links auf die Schorndorfer Straße in Richtung Schraienstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Polo einer 19-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert.

Weissach im Tal: Glätteunfall

Wegen Glätte auf der Fahrbahn kam ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr in der Unterweissacher Straße in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte auf einen Lichtmast neben der Fahrbahn. Am Fahrzeug und dem Lichtmasten, welcher aus der Verankerung gerissen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500,-EUR.

Fellbach: Auffahrunfall an roter Ampel

Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf der Hegnacher Straße. Ein 20-jähriger Seat-Lenker wollte nach links in die Ludwigsburger Straße einfahren und übersah einen an der roten Ampel wartenden 64-jährigen Fiat-Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell