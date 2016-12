POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Gebäude - Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz - E-Bike Fahrer angefahren - Diebstahl von Felgen - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Frankenhardt: Spiegelstreifer im Gegenverkehr

Am Donnerstag um 12.25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Audi A6 den Gemeindeverbindungsweg zwischen Honhardt und Appense. In der ersten Linkskurve nach Honhardt kam diesem - unter Missachtung des Rechtsfahrgebots - eine Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens entgegen. Der 22-Jährige versuchte erfolglos einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er nach rechts auf das Bankett auswich. In der Folge wurde am Audi der linke Außenspiegel zertrümmert. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Crailsheim: An roter Ampel aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um 15.10 Uhr ein 72-jähriger Ford Kuga -Fahrer auf einen VW Transporter eines 25-Jährigen auf, welcher auf Grund der roten Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 290, auf Höhe Fallteich, angehalten hatte. An den Fahrzeugen entstand hierbei jeweils ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Fahrerin eines VW Touran befuhr am Donnerstag um 14.15 Uhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Ellwanger Straße. Hierbei übersah sie den verkehrsbedingt haltenden PKW Audi A5 eines 54-Jährigen, wobei es zum Zusammenstoß kam. Am Touran entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und am Audi in Höhe von etwa 2000 Euro.

Langenburg: Fuchs ausgewichen - 20.000 Euro Schaden

Ein 63-jähriger Lenker eines Daimler-Benz befuhr am Donnerstag um 19.35 Uhr die L1042 von Nesselbach in Richtung Künzelsau. Kurz nach dem Ortsende Nesselbach wich der 63-jährige einem Fuchs aus, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um und kollidierte mit einer Unterdohlung. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Daimler-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 63-Jährigen beschlagnahmt wurde.

Crailsheim: Beim Einparken Fahrzeug beschädigt

Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand am Donnerstag um 11.20 Uhr in der Seitengasse, als ein 70-jähriger Fahrer eines Audi A8 sein Fahrzeug auf einen dortigen Parkplatz einparken wollte. Der 70-Jährige beschädigte hierbei einen PKW Ford Focus einer 31-Jährigen. Der Unfallverursacher stieg aus, schaute sich die Sache an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, da er angeblich keinen Schaden feststellte. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden, der nun mit einer Anzeige rechnen muss.

Schwäbisch Hall: Beim Abbiegen PKW gestreift

Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Touran befuhr am Donnerstag um 05.50 Uhr die Anhauser Straße und bog nach links in die Jagstroter Straße ein. Hierbei streifte er einen rechts am Fahrbahnrand abgestellten PKW Audi A4. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Untermünkheim: Dachs von PKW erfasst

Auf der L 1045 zwischen Geislingen und Enslingen querte am Donnerstag um 04.05 Uhr ein Dachs die Fahrbahn und wurde von einem Opel Vivaro einer 52-Jährigen erfasst. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: VW Polo rollt gegen BMW

Weil sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert war, rollte der VW Polo eines 31-Jährigen am Donnerstag um 10.00 Uhr in der leicht abschüssigen Gymnasiumstraße gegen das Heck eines ordnungsgemäß abgestellten PKW BMW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Gebäude mit Farbe beschmiert

Etwa 1000 Euro Schaden entstanden an einem Gebäude in der Bahnhofstraße, auf welches mit schwarzer Farbe die Buchstaben BER und TW geschrieben wurden. Der Vorfall ereignete sich von Mittwoch, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 05.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Tel.: 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Ohne Führschein, ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Die Polizei in Schwäbisch Hall kontrollierte am Donnerstag um 11.45 Uhr im Grundwiesenweg den Fahrer einer Mercedes A-Klasse. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, der zunächst Falschpersonalien angab und keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel in seiner Jackentasche. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr geführt wurde. Nachdem auch noch der Verdacht bestand, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Er muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 51-Jähriger befuhr am Donnerstag kurz vor 12.00 Uhr mit seinem Ford Transit die Römerstraße. Beim Einbiegen auf die Hauptstraße übersah er einen von links kommenden PKW Mitsubishi Pajero eines 69-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4200 Euro.

Schwäbisch Hall: Streit wegen Kehrwoche

Weil sie sich über den Putzplan nicht einig wurden, kam es am Donnerstag um 13.00 Uhr zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 42-Jährigen in der Schillerstraße, in dessen Verlauf die Glaseinfassung einer Zimmertür zu Bruch ging. Die Polizei war vor Ort, um den Streit zu schlichten.

Mainhardt: E-Bike Fahrer auf Grund tief stehender Sonne angefahren

Auf Grund der tief stehenden Sonnen übersah am Donnerstag um 15.45 Uhr ein 61-jähriger Fahrer eines Ford Focus in der Straße Am Moosbach einen 71-jährigen E-Bike Fahrer. Der Ford-Fahrer wollte auf den Parkplatz eines Discounters einbiegen und übersah hierbei den querenden Radfahrer. Durch den Unfall wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Mainhardt: Diebstahl von Felgen

Im Zeitraum von Freitag, 16.12.2016 bis Montag, 19.12.2016 kletterten unbekannte Diebe über ein Holztor einer Firma in der Öhringer Straße. Anschließend öffneten sie das Tor von innen und entwendeten von dem Betriebsgelände mehrere PKW- Felgen im Wert von etwa 1000 Euro. Am Mittwoch, 14.12.2016 konnten durch einen Zeugen morgens um 05.15 Uhr zwei Männer auf dem Hof festgestellt werden. Laut dem Zeugen handelte es sich um einen etwa 18-jährigen schlanken Mann mit hellen Haaren und um einen etwa 30-Jährigen kräftigen Mann, mit dunklem Teint. Zeugen, die Hinweise auf die Taten geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Mainhardt in Verbindung zu setzen. Tel.: 07903 / 940014

Mainhardt: Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag um 17.20 Uhr in der Heilbronner Straße. Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr in Mainhardt die Heilbronner Straße in Richtung Großerlach. Auf Höhe Nüßlenshof bog sie nach links ab. Offenbar war sie durch ihr Navi abgelenkt. Beim Abbiegen übersah sie einen ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW Audi A3 eines 44-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Nach dem Aufprall wurde der Audi nach rechts auf das Hofgelände eines Gebrauchtwagenhändlers abgewiesen, und prallte dort auf zwei zum Verkauf stehende abgemeldete Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.400 Euro

Wolpertshausen: Im Gegenverkehr gestreift

Eine 23-jährige Chrysler-Fahrerin befuhr am Donnerstag um 07.45 Uhr die L2218. Im Bereich der Cröffelbacher Steige wurde sie in einer Linkskurve von einem entgegenkommenden kleineren, roten PKW touchiert. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am Chrysler zerstört. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Untermünkheim: Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Mercedes am Donnerstag um kurz nach 17.00 Uhr die B19 in Fahrtrichtung Untermünkheim. Auf Höhe des Industriegebiet Übrigshausen fuhr er auf den PKW VW Touran einer 36-Jährigen auf, die verkehrsbedingt warten musste. Der Touran wurde durch den Aufprall auf den davor befindlichen PKW Mercedes einer ebenfalls 36-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell