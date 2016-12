POL-AA: Ostalbkreis-Raum Ellwangen: rabiate Ladendiebe, Glätteunfälle, Holzdiebstahl

Aalen (ots) - Ellwangen: Rabiate Ladendiebe

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Donnerstagabend von Mitarbeitern eines Einkaufmarktes beim Diebstahl einer Flasche Schnaps erwischt. Da die beiden Asylbewerber rabiat waren, einer von ihnen sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte und die Beamten anspuckte, erwarten sie nun entsprechende Strafanzeigen. Nachdem sie also gegen 20.30 Uhr bei dem Diebstahl ertappt und von Mitarbeitern zur Klärung der Sache in ein Büro gebeten worden waren, zerschlugen sie jeweils Flaschen und gingen mit den gebrochenen Hälsen auf die drei Mitarbeiter los. Dabei zog sich ein 26-Jähriger zumindest leichte Verletzungen an beiden Armen bzw. Händen zu. Die beiden anderen Angestellten blieben wohl unverletzt. Während einer der beiden bis zum Eintreffen einer Polizeistreife flüchtete, wurde der andere geschlossen und vorläufig festgenommen. Dabei setzte er sich zur Wehr und bespuckte die Beamten auf der Fahrt zur Dienststelle. Der Flüchtige konnte wenige Zeit später durch eine weitere Polizeistreife im Bereich der LEA-Pforte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beiden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ellwangen: Glätteunfälle

Eine 53 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Karl-Stirner-Straße. Dabei kam sie auf spiegelglatter Fahrbahn von selbiger ab und prallte gegen einen parkenden VW Passat. Es entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Gegen 1.20 Uhr rutsche ein 46 Jahre alter Fahrer eines Nissans in der Alten Steige aufgrund der glatten Fahrbahn gegen eine Mauer. Es entstand bei diesem Unfall lediglich geringer Schaden von rund 300 Euro.

Ebenso aufgrund der Straßenglätte stürzte bereits gegen 0.30 Uhr ein 58 Jahre alter Fußgänger alleinbeteiligt im Bereich des Methodiusplatzes. Er wurde mit einer Kopfplatzwunde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Rainau: Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Golfs befuhr gegen 16 Uhr die L1029 aus Richtung Röhlingen kommend in Richtung Aalen. Auf Höhe Weiler erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 47-jährige Suzuki-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Unterschneidheim: Fichtenbäume gestohlen

Unbekannte fällten zwischen dem 7.12. und dem 21.12.16 zehn Fichtenbäume im Gewann Schölanger und entwendeten diese. Die Bäume hatten einen Stammdurchmesser von etwa 20 bis 30 cm. Der Wert des Holzes wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07964/330001 entgegen.

