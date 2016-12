POL-AA: Ostalbkreis: Essen vergessen, Unfälle, Pkw-Diebstahl, Zeugen und Geschädigte nach Gefährdung gesucht

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Essen auf Herd vergessen

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht mit 5 Fahrzeugen und 25 Mann in die Klarenbergstraße ausgerückt, nachdem es in einer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Offensichtliche hatte der 54-jährige Wohnungsbesitzer Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Er wurde wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in die Stauferklinik eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

Auffahrunfälle im Bereich Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd: Ein 21-jähriger Audi-Lenker verursachte am Donnerstag, gegen 21 Uhr, einen Auffahrunfall auf der Baldungstraße, als er auf den Pkw eines 52-jährigen Skoda-Lenkers auffuhr, der auf Höhe eines Fußgängerüberwegs verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprallt wurde die 52-jährige Skoda-Beifahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Hier war ein 69-jähriger Suzuki-Lenker auf der Lorcher Straße in Fahrtrichtung Rektor-Klaus-Straße auf ein Fahrschulfahrzeug aufgefahren. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Gegen 11.50 Uhr war ein 64-jähriger VW-Lenker beim Befahren der Heidenheimer Straße in Richtung Buchauffahrt aus Unachtsamkeit auf den VW eines vor ihm haltenden 78-Jährigen aufgefahren. Hier wird der Schaden auf ca. 2500 Euro beziffert.

Spraitbach: Auf der Mutlanger Straße war ein 76-jährige Opel-Lenker am Donnerstag, gegen 9.40 Uhr, nach einer unübersichtlichen Rechtskurve auf den Pkw einer 47-jährigen VW-Lenkerin aufgefahren, die verkehrsbedingt anhalten musste, als sie nach links in die Hertigofer Straße abbiegen wollte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Lkw beschädigt Bahnunterführung

Ein 60-jähriger Lkw-Lenker befuhr am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, die Taubentalstraße in Richtung Taubental. Dabei blieb er mit dem Auflieger seines Fahrzeuges an der 3,70 Meter hohen Bahnunterführung hängen und beschädigte diese leicht. Der Bahnverkehr wurde dabei aber nicht beeinträchtigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 23-jähriger Citroen-Lenker am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, nach einer abschüssigen Linkskurve ins Schleudern geraten, als er die L 1157 von Iggingen kommend befuhr. Der Pkw kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges, an welchem Totalschaden von ca. 6000 Euro entstand, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw gestohlen

Von Unbekannten wurde ein schwarzer Pkw MINI Cooper S mit dem amtlichen Kennzeichen GD-QN 7777 entwendet, der zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Falkenbergstraße abgestellt war. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 8000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Pkws erbittet die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen kam es auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen gegen 3.45 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Bereits auf Höhe von Hussenhofen war ein weißer Sprinter-Lenker dicht auf einen dort fahrenden Lkw-Lenker aufgefahren, den er kurz nach Zimmern am Beginn einer Geraden überholte, obwohl ein Pkw entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw-Lenker sowie der Lkw-Lenker mussten beide abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Sprinter-Lenker fuhr weiter und überholte dabei noch einen weiteren Pkw. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, bzw. die beiden Pkw-Lenker, die von dem Sprinter-Lenker überholt und gefährdet wurden, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Gschwend: Glätteunfall

Auf der Kreisstraße zwischen Wildgarten und Fichtenberg kam ein 23-jähriger Lexus-Lenker am frühen Freitagmorgen, gegen 1 Uhr, bei Eisglätte von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben, wo er auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Hinweise nach Unfall gesucht

Erst etwa anderthalb Stunden später wurde die Polizei über einen Unfall informiert, der sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ereignet haben soll. Ein 19 Jahre alter Fußgänger gab gegenüber der Polizei an, dass er beim Überqueren der Oberbettringer Straße von einem dunklen Kleinwagen angefahren worden sei. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe einer Ampelanlage im Bereich der Einmündung der Antiber Straße. Der Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt, der 19-Jährige klagte über Schmerzen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171/3580 um Unmittelbare Zeugenhinweise bzw. Hinweise auf den Kleinwagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell