POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle-teils wegen Glätte, Handy-Dieb gesucht

Aalen (ots) - Glätteunfälle im Bereich Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Zwischen Wasseralfingen und Hüttlingen kam ein Mercedes-Lenker auf der Haller Straße am frühen Freitagmorgen, gegen 0.40 Uhr, bei leichter Glätte von der Fahrbahn ab und beschädigte auf Höhe der Heimatsmühle eine Leitplanke. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Aufgrund Eisglätte kam eine auf der Limesstraße fahrende 39-jährige Seat-Lenkerin am Freitag, gegen 0.25 Uhr, in Fahrtrichtung Unterrombach von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Stromkasten sowie einen daneben befindlichen Gartenzaun. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Aalen: Sattelzug beschädigt Pkw

Ein 47-jähriger Sattelzuglenker beschädigte am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, beim Rangieren einen an der Schulze-Delitzsch-Straße geparkten Pkw Fiat Punto. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall beim Einparken

In einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße beschädigte eine 66-jährige Daihatsu-Lenkerin am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr, den daneben geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstand.

Aalen: Handydiebstahl

Auf dem Spritzenhausplatz gelangte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, über die vermutlich unverschlossene Nebeneingangstüre eines Cafes in den Kellerraum, wo er aus einem Umkleideraum ein Handy entwendete. Nachdem er sich kurz in die Toilette eingeschlossen hatte, wurde er von einer Angestellten angesprochen. Der Täter flüchtete daraufhin über den Weihnachtsmarkt in die Innenstadt. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 35 Jahre alt, sprach deutsch, trug eine dunkelblaue Jacke und hatte eine ungepflegte Erscheinung.

Aalen: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Gegen 14.15 Uhr kam es im Kreisverkehr der Freidrichstraße/Willy-Brandt-Straße zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 35-jährige VW-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf den vor ihr haltenden Opel eines 18-Jährigen aufgefahren, dessen Fahrzeug durch den Aufprall auf einen davor stehenden Mercedes mit Anhänger eines 53-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Aalen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz an der Wilhelm-Merz-Straße beschädigte ein 27-jähriger Daimler-Lenker gegen 14.10 Uhr am Donnerstag beim Ausparken einen gerade vorbeifahrenden VW einer 41-jährigen Lenkerin. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Essingen: Wildunfall

Am Donnerstag querte gegen 14.15 Uhr eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn der L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Dabei wurde ein Jungtier von einem 46-jährigen Ford-Lenker erfasst und getötet. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell