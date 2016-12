POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Buntmetall entwendet - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schwaikheim: Kupferumrandung abmontiert

Durch einen mit Kabelbindern verbundenen Bauzaun verschafften sich zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr bislang noch unbekannte Buntmetalldiebe Zutritt auf das Gelände der Kläranlage im Gewann Schönbühl. Dort entwendeten die Diebe die kupferne Dachrandverkleidung des Hauptbetriebsgebäudes und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000,- Euro. Personen die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Bei Rot über Ampel

Weil er die rote Ampel beim Befahren der Stuttgarter Straße übersah, stieß am Donnerstagvormittag kurz nach 10 Uhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito im Kreuzungsbereich zur Industriestraße mit einem Ford-Fahrer zusammen, der in Richtung Maubacher Straße gefahren war. Bei der Karambolage wurden die beiden Insassen im Pkw Ford verletzt. Eine Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung an der der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Backang: Aufgefahren

4500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr ereignete. Nach dem Verlassen des Kreisverkehrs in der Langenbachsstraße in Richtung B 14 erkannte ein 20-jähriger Audi-Fahrer zu spät, wie ein vorausfahrender VW-Lenker vor einem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf das Fahrzeug des 23-jährigen Autofahrers auf.

Fellbach: Auto zerkratzt

Zum wiederholten Mal zerkratzte ein Vandale einen in der Welfenstraße in Schmiden geparkten Mercedes auf der linken Fahrzeugseite. An den Karosserieteilen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf das Tatgeschehen, welches zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auto ausgewichen

Ein 22-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw befuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und musste wegen Gegenverkehr nach rechts ausweichen. Dabei touchierte er einen geparkten Audi und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Fellbach: In Tierarztpraxis eingebrochen

Einbrecher drangen in der Nacht zum Donnerstag in der Gutenbergstraße in eine Tierarztpraxis gewaltsam ein. Soweit am Donnerstagmorgen festgestellt werden konnte, erbeuteten die Diebe aus einer Trinkgeldkasse das Bargeld. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Rahmen geführter Unfallfluchtermittlungen bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise. Wie am Donnerstagvormittag festgestellt worden war, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Schaflandstraße geparkten Mercedes. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell