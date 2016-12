POL-AA: Schwäbisch Hall: Fahndung nach Räuber - Kripo bittet um Hinweise

Schwäbisch Hall (ots) - Ein unbekannter Mann versuchte im Industriegebiet-West eine Tankstelle zu überfallen. Er begab sich am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle im Steinbeisweg und forderte von dem 66 Jahre alten Betreiber unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem ihm die Herausgabe verweigert wurde, ergriff der Räuber die Flucht. Er rannte in Richtung Robert-Bosch-Straße und entkam dort unerkannt.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von sportlicher Statur. Er trug bei der Tatausführung einen dunklen Kapuzenpulli , blaue Jeans sowie einen dunklen Schal, den er über die Nase gezogen hatte, um das Gesicht zu verdecken.

Von einer Überwachungskamera konnten von dem Tatverdächtigen Bilder gesichert werden. Diese können unter beigefügtem Link eingesehen werden:

https://www.polizei-bw.de/Fahndung/Seiten/PP-Aalen---Schw%C3%A4bsich-Hall---Raub-auf-Tankstelle.aspx

Die Kripo Schwäbisch Hall bittet um ihre Mithilfe bei der Identifizierung des bislang unbekannten Räubers. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter der Tel. 0791/4000 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Schwäbisch Hall: Raubversuch gescheitert-Kripo sucht Zeugen

Die Kripo sucht nach Hinweisen von Personen, denen im Vorfeld des Überfalls im Bereich der Tankstelle aber auch im weiteren Umfeld im Industriegebiet eventuell verdächtige Personen auffielen. Unter Umständen fiel der Täter auch auf seiner Flucht auf, als er in Richtung der Robert-Bosch-Straße davon rannte.

Die Kripo bittet insbesondere, dass sich derjenige etwa 60-jährige Mann meldet, der kurz nach der Tat an der Tankstelle mit einem VW Caddy unterwegs war, den Täter flüchten sah und einen aufgefundenen Rucksack an die Tankstelle zurückbrachte. Auch er könnte wichtiger Zeuge sein. Hinweise werden unter Telefon 0791/4000 entgegen genommen.

