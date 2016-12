POL-AA: Ostalbkreis: In Elektrofachmarkt eingebrochen - Feuer in Gartenhütte von Feuerwehr gelöscht - Auto mutwillig zerkratzt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots) - Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker streifte im Zeitraum zwischen Mittwoch 09:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr in der Welfenstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Suzuki und verursachte Sachschaden in Höhe von ungefähr 500,-EUR. Personen die Hinweise zu dem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Glätteunfall

Infolge Reifglätte rutschte ein 18-jähriger Ford-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in der Weilerstraße auf eine vor ihm fahrende 50-jährige Volvo-Fahrerin auf und verursachte Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Elektrohandel

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2:30 Uhr die Glaseingangstür eines Elektrofachgeschäfts im Gmünder Osten, angrenzend zur Buchauffahrt ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Im Inneren wurde eine Glasvitrine ebenfalls eingeschlagen und daraus eine Vielzahl hochwertiger Elektrogeräte entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden könnte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Personen die Hinweise zu den Dieben geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Ein bislang noch unbekannter Täter zerkratzt am Mittwoch zwischen 19:00 und 20:30 Uhr einen in der Badgasse abgestellten Pkw BMW Mini Clubman. Dadurch entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ungefähr 1.500,- Euro. Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Brand einer Gartenhütte

Nachdem ein Brand in einer Gartenhütte in Bettringen gegen 06:30 Uhr frühzeitig entdeckt wurde, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Lediglich das Hüttendach und Teile der Holzverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf ungefähr 500,- Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr von Bettringen war mit 25 Mann vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell