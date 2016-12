POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raub auf Fußgänger, Unfall mit Sattelzug

Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: 27-Jähriger auf der Straße niedergeschlagen und ausgeraubt Ein 27 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend in der Jagstheimer Hauptstraße von einem Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt. Das Opfer war gegen 21:15 Uhr von einem Pkw auf dem Weg zu einem Wohnhaus, als er plötzlich von hinten einen Schlag bekam und bewusstlos umfiel. Seine 22 Jahre alte Freundin fand ihn kurze Zeit später im Grünstreifen zweier Gebäude auf. Ein unbekannter Täter hatte seinem Opfer eine weiße Jacke der Marke ALPHA, sein Smartphone und Nike-Turnschuhe "Air Max" entwendet. Auch ein kleiner Chihuahua-Hund, welchen der 27-Jährige an der Leine bei sich führte, war verschwunden. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter 0791/400-555.

Bühlertann: Fahranfänger prallt mit Pkw gegen Sattelzug Glücklicherweise unverletzt blieb ein 18-jähriger Fahranfänger, welcher am Donnerstagmorgen in Bühlertann mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer Sattelzugmaschine zusammengestoßen ist. Der 18-Jährige hatte die Hauptstraße in Richtung Fronrot befahren. In einer Rechtskurve geriet er, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einer Auflieger einer Sattelzugmaschine Volvo, eines 48-Jährigen zusammen. An dem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 2.000 Euro. An dem Sattelauflieger entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro.

