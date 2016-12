POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannte beschädigen Kunstwerk, Senior verwechselt Gas- und Bremspedal und anderes aus dem Kreis.

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Vandalen beschädigen Kunstwerk - Polizei sucht Zeugen! Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mutwillig ein Kunstwerk beschädigt und einen Schaden von circa 8.000 Euro angerichtet. Die Holzstele, welche zwischen Rathaus und der Galerie am Markt aufgestellt war, hatten die Täter aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

Gerabronn: Verwechslung der Pedale führte zu Unfall Ein 75 Jahre alter Pkw-Lenker hat am Mittwochmorgen sein Gas- und Bremspedal verwechselt und dadurch einen Unfall verursacht. Der Senior hatte gegen 10:45 Uhr mit seinem Ford Transit die Landesstraße 1033 von Langenburg in Richtung Michelbach befahren. In einer Linkskurve kam es zu der verhängnisvollen Verwechslung der Pedale. Als der Pkw dadurch ungewollt beschleunigte, versuchte der Fahrer mit der Handbremse sein Fahrzeug zu bremsen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Kurvenleittafel. Der Sachschaden beträgt circa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Älterer Daimler mit "WN-.." Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch gegen 12:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße gekommen. Ein mit zwei jüngeren Männern besetzter, älterer Daimler hatte beim Einfahren in eine Parklücke einen geparkten VW-Golf beschädigt. Daraufhin fuhr der Daimler wieder aus der Parklücke aus und streifte den VW nochmals. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Eine Zeugin versuchte noch den Pkw zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Der Daimler hatte laut Zeugenaussagen ein Kennzeichen mit "WN-.." (Waiblingen - Rems-Murr-Kreis) beginnend. Der Schaden an dem VW wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Schwäbisch Hall / Rosengarten: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer erwischte die Polizei im Raum Schwäbisch Hall in der Nacht zum Donnerstag. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW ein Wohngebiet in Schwäbisch Hall, als er von einer Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Um Mitternacht stoppten Beamten in der in Rosengarten in der Haller Straße einen 49-Jährigen mit seinem VW. Auch bei diesem Herrn wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb er sein Fahrzeug stehen lassen musste. Bei beiden Fahrern wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Auf sie kommen nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot zu.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz wegen Zigarettenkippen Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen haben am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße ausgelöst. Anwohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten gegen 21:30 Uhr Rauchgeruch aus dem Keller und alarmierten die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr rückte mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an. Die Einsatzkräfte machten sich sogleich auf die Suche nach dem vermeintlichen Brand. Ein Feuer wurde nicht festgestellt, gleichwohl bestätigten auch diese den Rauchgeruch. Schließlich konnte festgestellt werden, dass in einem Versorgungsschacht außerhalb des Gebäudes glimmende Zigarettenkippen lagen. Diese wurden entfernt. Der Geruch war durch Versorgungsleitungen in das Gebäudeinnere gezogen. Die Feuerwehr und Polizei konnten wieder beruhigt abrücken.

Vellberg: Zusammenstoß beim Abbiegen Am Mittwoch befuhr gegen 20:15 Uhr ein 26 Jahre alter Ford-Lenker die Straße "Am Schlegelsberg" und wollte von der dort nach links in die Kirchstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem durch Verkehrszeichen bevorrechtigten BMW eines 19-Jährigen, welcher seinerseits von der Kirchstraße nach rechts abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz Am Mittwoch ist es auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Haller Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW beschädigt und einen Sachschaden von circa 500 Euro angerichtet. Die Straftat hatte sich zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr zugetragen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

