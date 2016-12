POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein 42-jähriger Lenker eines VW-Busses stieß am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr nach dem Abbiegen von der Sulzbacher Straße in die Gartenstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend, konnte jedoch etwas später von der Polizei ermittelt werden. Weil der Autofahrer alkoholisiert war, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein vorläufig eingezogen. Der 42-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Rechts vor Links missachtet

Ein 64-jähriger Fahrer eines Ford Transits befuhr die Gutenbergstraße in Richtung Wirtembergstraße und beabsichtigte diese zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts heranfahrenden 38-jährigen Fahrer eines VW-Busses. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Mittwochabend ein Autofahrer einen in der Siechenfeldstraße geparkten VW Golf und flüchtete anschließend. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Frontalzusammenstoß

Eine 31-jährige Citroen-Lenkerin fuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Kleinheppacher Straße in Richtung Ortsmitte. Als sie an einer Engstelle aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge links vorbei fahren wollte, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden 74-jährigen Fahrer eines Daimler Benz. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei auch zwei geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000,- Euro.

Schwaikheim: Gartenlauben aufgebrochen

In der Gartenkolonie des Blumen- und Gartenbauvereins kam es im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch zu Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Ein unbekannter Täter entwendete aus einer Gartenhütte zwei Flaschen Alkohol und versuchte einen weiteren Geräteschuppen aufzubrechen. Wahrscheinlich derselbe Täter brach noch eine weitere Gartenlaube auf, in der jedoch nichts entwendet wurde. Hier machte es den Anschein, dass darin genächtigt wurde. Personen die Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Trickdiebstahl - Pärchen nach Diebstahl gesucht

Bei einer fingierten Terminvereinbarung eines Pärchen in einem Massagesalon wurde am Mittwoch gegen 17:45 Uhr der Geldbeutel einer Angestellten entwendet. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich lediglich kurz in der Praxis und konnten während dem Gespräch mit der Angestellten, die wohl mit einigem Hin und Her geschickt abgelenkt wurde, den in einem Korb abgelegten Geldbeutel unbemerkt entwenden. Die beiden Personen mit osteuropäischem Aussehen waren ungefähr 30 Jahre alt und 1.70 Meter groß. Die Frau mit kinnlangen braunen Haaren war bekleidet mit einem grauen Mantel und einer gräulichen Hose. Der Mann hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkelblaue Sporthose und eine beige Sportjacke. Personen die Hinweise zu dem Pärchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Vorfahrt nicht beachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr, als ein 24-jähriger Fiat-Fahrer an der Kreuzung Mühlbachweg Ecke Badstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 89-jährigen Volvo-Fahrers nicht beachtet hat. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Einbrecher hebelte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 15:00 und 19:15 Uhr im Stadtteil Hegnach das Fenster eines Wohnhauses auf und stieg über dieses ein. Er durchsuchte die Wohnung und entwendete neben Schmuck und Bargeld auch vorbereitete Weihnachtsgeschenke. Personen die Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950-0 in Verbindung zu setzen.

