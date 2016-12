POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Befahren der Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Buchauffahrt kam ein 33-jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch, gegen 11 Uhr, kurz nach der Ortsausfahrt aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er den Pkw eines entgegenkommenden 18-jährigen Fahrzeuglenkers streifte. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Kellerräume

In einem Wohngebäude in der Barnsleyer Straße wurden am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, zwei Kellertüren aufgebrochen. Als ein Bewohner des Hauses auf den Lärm aufmerksam wurde, kamen ihm drei Tatverdächtige entgegen, die über die Eingangstüre flüchteten. Entwendet wurde aus den Kellerräumen nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Einer der drei Tatverdächtigen soll zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein, trug eine Brille und eine dunkle Mütze.

Göggingen: Parkplatzrempler - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Im Steingau wurde am Mittwochabend ein geparkter Pkw Audi beschädigt, der zwischen 19.20 und 20 Uhr, dort abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 600 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Eine 29-jährige Fiat-Lenkerin verursachte am Mittwoch, gegen 13.25 Uhr, auf der Herlikofer Straße einen Auffahrunfall. Sie war aus Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 36-jährigen VW-Lenkers aufgefahren. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Heubach: Unfall beim Abbiegen

Gegen 16 Uhr befuhr eine 42-jährige Toyota-Lenkerin am Mittwoch die Flugplatzrandstraße von Mögglingen kommend in Richtung Ortsmitte Heubach. Als sie an der Kreuzung mit der Sudentenstraße vom Linksabbiegestreifen in diese abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 43-jährigen BMW-Lenker. Dessen Fahrzeug wurde nach rechts abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in die Stauferklinik eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro beziffert.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Pkw

Von einem Unbekannten wurde am Mittwoch, zwischen 2.30 Uhr und 9.15 Uhr, ein schwarzer Pkw Seat Arosa an der Beifahrerseite sowie auf der Motorhaube zerkratzt. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt im Eichenweg abgestellt gewesen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

