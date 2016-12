POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dieseldiebstahl, Unfälle, Sachbeschädigung,

Rems-Murr-Kreis (ots) - Plüderhausen: Diesel abgezapft

Unbekannte Kraftstoffdiebe entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 04:00 und 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz an der B29 zwischen Plüderhausen und Urbach rund 750 Liter Diesel aus einer dort abgestellten Sattelzugmaschine. Um an den Kraftstoff zu gelangen, rissen die Dieseldiebe die elektronische Messeinrichtung des Treibstofftanks ab. Der 39-Jährige Fahrer schlief währenddessen in der Fahrerkabine und stellte den Verlust erst am nächsten Morgen fest.

Rudersberg: Scheinwerfer beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstagabend zwischen 17:00 und 20:00 Uhr zwei Scheinwerfer vor dem Eingang des Jugendhauses am Alten Rathausplatz. Diese wurden durch den Täter mit Steinen beworfen, sodass die Glasscheiben zersprangen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ungefähr 800,- Euro.

Welzheim: Unfallflucht

Eine Vollbremsung im Blumenbeet führte ein unbekannter Fahrzeugführer durch, welcher zwischen 10:30 und 13:00 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Ortseingang befuhr. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und bremste im dortigen Beet, sodass ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro entstand. Aufgrund der Breite der Bremsspur ist von einem größeren Fahrzeug auszugehen, eventuell ein Lkw. Personen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 204-0 zu melden.

Weinstadt: Unfall mit parkendem Fahrzeug

Eine 18-Jährige Volvo-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 09:15 Uhr die Straße Im Pfad und übersah einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand.

Winnenden: Rangierunfall

Gegen 07:40 Uhr wollte ein 34-jähriger Lkw-Lenker von der Schwaikheimer Straße auf ein Privatgelände einfahren. Da er hierfür noch einmal auf die Schwaikheimer Straße zurückrangieren musste, kollidierte er mit einer dort fahrenden 52-Jährigen VW-Lenkerin. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.200,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell