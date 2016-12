POL-AA: Ostalbkreis: Adventskranz ging in Flammen auf und anderes aus dem Ostalbkreis

Ostalbkreis (ots) - Schwäbisch Gmünd: Brennender Adventskranz flog aus dem Fenster

Ein Adventskranz ist am Dienstag gegen 17:15 Uhr in Bettringen in Brand geraten. Eine 83-jährige Wohnungsinhaberin hatte am Nachmittag die Kerzen angezündet und war danach eingeschlafen. In der Folge entzündete sich der Kranz, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam und der Raumelder auslöste. Davon aufgeschreckt, reagierte die 83-Jährige blitzschnell und brachte den Adventskranz in die Küche. Dort wurde der Kranz von einem hinzugekommen Familienangehörigen aus dem Fenster geworfen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. Sachschaden war nicht entstanden. Die Dame blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Mit Cityroller gegen Auto

Zu einem Unfall zwischen einem Kind auf einem Cityroller und einem Pkw, Audi eines 56-Jährigen ist es am Mittwochmorgen gekommen. Der Audifahrer hatte gegen 07:35 Uhr die Goethestraße in Richtung Weststadt befahren und wollte an der Kreuzung zur Haußmannstraße nach rechts abbiegen. Hierbei näherte sich von links ein Kind mit seinem Cityroller, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Audi kam. Das Kind stürzte, stand jedoch sofort wieder auf. Ob es verletzt wurde ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch in Büro

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch in einen Büroraum im Gelände des Universitätspark in der Bismarckstraße einzubrechen. Hierzu hatten die Täter einen faustgroßen Stein gegen eine Fensterscheibe geworfen. Aufgrund der guten Sicherung durchschlug der Stein die Scheibe nicht ganz, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro beziffert.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

In der Nacht zum Mittwoch ist es im Eichenweg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein unbekannter Täter hatte den Lack eines Seats mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell