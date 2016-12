POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus - Dieseldiebstahl - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Fichtenau: Dieseldiebstahl

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 05.00 Uhr, etwa 500 bis 600 Liter Diesel aus den beiden Tanks eines LKW, welcher auf dem Parkplatz zwischen Neustädtlein und Bergbronn abgestellt war. Der Schaden liegt bei circa 650 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Tel.: 07951 / 4800

Fichtenau: Hase läuft in PKW

Zwischen Unterdeufstetten und Wildenstein sprang am Mittwoch gegen 07.10 Uhr ein Hase direkt in einen vorbeifahrenden PKW Mitsubishi Spacestar eines 49-Jährigen Fahrers. Der Hase wurde hierbei getötet, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht nach Parkrempler

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß am Mittwoch um 09.45 Uhr in der Friedrichstraße rückwärts aus einer Hofeinfahrt und kollidierte dabei mit dem Gehäuse der Ausfahrtsschranke. Vermutlich wurde die Beschädigung durch das Heck eines Anhängers verursacht. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Crailsheim erbeten. Tel.: 07951 / 4800

Gaildorf: Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus

Ein vergessener Topf mit Fleisch, den eine 98-jährige Frau auf ihrem Herd vergessen hat, löste am Mittwoch um 10.45 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Insgesamt 25 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen der Feuerwehr Gaildorf waren vor Ort. Hier stellte sich heraus, dass es lediglich zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Ein Brand entstand nicht. Die Seniorin wurde vorsorglich einer ärztlichen Untersuchung zugeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell