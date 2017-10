POL-NB: Diebstahl von drei Baggerschaufeln

Stavenhagen (ots) - In der Zeit vom 06.10.2017 bis zum 09.10.2017 wurden von einer Baustelle in 17153 Stavenhagen drei Baggerschaufeln entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand haben bislang unbekannte Täter die Baustelle in der Straße Hinter der Bahn betreten und die beiden 30ziger und 60ziger Baggerlöffel entwendet, welche zum Diebstahlsschutz unter dem Schiebeschild eines Baggers eingeklemmt waren. Zudem haben sie von diesem Bagger die am Greifarm des Baggers vorhandene Baggerschaufel abmontiert und entwendet. Die drei entwendeten Baggerschaufeln für Kleinbagger haben einen Wert von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell