POL-NB: 700 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastkraftwagen entwendet

Bereich Malchin (ots) - In der Zeit vom 05.08.2017 11:00 Uhr bis zum 06.08.2017 11:00 Uhr wurden von einem Lastkraftwagen in der Ortschaft 17139 Scharpzow etwa 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Fahrer eines Transportunternehmens stellte den Lastkraftwagen in der Nacht vom 04.08.2017 zum 05.08.2017 in der Dorfstraße in Scharpzow ab. Am 05.08.2017 gegen 11:00 Uhr wurden noch keine Auffälligkeiten an dem Fahrzeug festgestellt. Aber am 06.08.2017 gegen 10:30 Uhr stellte ein Verantwortlicher fest, dass der Tankdeckel neben der Tanköffnung direkt auf dem Tank lag. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter zu dem Lastkraftwagen begeben, den Tankdeckel aufgeschraubt und geschätzte 700 Liter Diesel auf bisher unbekannte Weise entwendet. Der Schaden wird auf ca. 700 Liter geschätzt.

Durch erste Ermittlungen im unmittelbaren Umfeld haben sich bisher keine Hinweise auf eine mögliche Täterschaft ergeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dieseldiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell