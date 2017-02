POL-NB: Fahrradfahrer mit 100g Cannabis in Neustrelitz festgestellt

Nesutrelitz (ots) - Am 02.02.2017 um 00:20 Uhr bemerkten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz in der Zierker Straße in Neustrelitz einen Fahrradfahrer, der aus einem Hinterhof der Zierker Straße kam und in Richtung Penzliner Straße fuhr. Die Beamten stellten eine unsichere Fahrweise bei dem Radfahrer fest und entschlossen sich aus diesem Grund zu einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 30-jährigen Neustrelitzer den Geruch von Cannabis wahr. Bei der freiwilligen Inaugenscheinnahme seines Rucksackes konnten die Beamten ein Päckchen in hellgrüner Farbe feststellen. Nach Angaben des 30-Jährigen handelt es sich um ca. 100g Cannabis im Wert von ca. 800 Euro. Die Polizeibeamten haben das Päckchen sichergestellt, damit dies kriminaltechnisch untersucht werden kann. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell