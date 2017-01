POL-NB: Zeuge konnte Ladendieb stellen

Waren (ots) - Am 27.01.2017 gegen 19:15 Uhr wurde im Baumarkt in Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße ein Ladendieb gestellt, der einen 5-Liter-Kanister Öl entwenden wollte. Nach bisherigen Kenntnisstand hat sich der Sachverhalt wie folgt zugetragen: Ein Polizeibeamter, welcher sich gerade in ziviler Kleidung privat im Baumarkt umgesehen hat, bemerkte drei männliche Personen, die sich merkwürdig verhalten haben. Auf Grund seiner polizeilichen Erfahrung entschloss er sich, die drei Personen etwas genauer zu beobachten. Er konnte sehen, wie einer der drei Personen einen 5 Liter Kanister Öl aus einem Regal nahm und sich damit in einem Bereich des Baumarktes begab, wo sich keine bzw. wenige Personen aufhielten. Die Person trug einen Rucksack bei sich. Kurze Zeit später konnte der Zeuge die Person sehen, dass er sich in Richtung der Kassen, bzw. Ausgang des Baumarktes begab. Im Kassenbereich standen die beiden anderen Personen die die Kassiererin ablenkten. Dadurch konnte die Person mit dem Rucksack den Kassenbereich durchqueren, ohne dass ihn die Kassiererin bemerkte. Daraufhin sprach der Zeuge die Person an und hielt diese fest. Anschließend wurde durch den Hinweisgeber die Polizei verständigt. In dem mitgeführten Rucksack wurde ein 5 Liter Kanister Öl im Wert von 99,99 Euro festgestellt. Die beiden anderen Personen haben den Baumarkt fluchtartig verlassen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen moldawischen Staatsbürger. Seine Identität wurde auf dem Polizeihauptrevier Waren anhand seiner Ausweispapiere bestätigt. Unter seinen persönlichen Sachen wurde auch ein Fahrzeugschlüssel festgestellt, welcher zu einem Fahrzeug mit einem (fremden deutschen) amtlichen Kennzeichen auf dem Parkplatz des Baumarktes passte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten wenig später zwei Personen feststellen, die sich auf zu dem Fahrzeug des Tatverdächtigen begeben hatten. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um die beiden flüchtigen Personen aus dem Baumarkt handelte, wurden diese ebenfalls zur Identitätsfeststellung zum Polizeihauptrevier Waren verbracht.

Nachdem die Personalien aller drei Personen zweifelsfrei festgestellt wurden, wurden die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gegen alle drei Personen aufgehoben.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls aufgenommen und prüfen nun, ob die Tatverdächtigen noch für weitere Diebstähle in Frage kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell