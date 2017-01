POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind in Demmin

Demmin (ots) - Am 25.01.2017 gegen 07:15 Uhr ist es auf der B110, in der Jarmener Straße in Demmin zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 54-jährige Fahrer eines Busses die Jarmener Straße aus Richtung Jarmen in Richtung Stadtzentrum. Kurz nachdem der Busfahrer an einer sich rechtsseitig befindlichen Bushaltestelle vorbeigefahren ist, ist plötzlich ein neunjähriger Junge auf die Straße gelaufen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der Junge auf die Straße geschleudert und blieb schwerverletzt liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Greifswalder Klinikum verbracht. Der Busfahrer hat einen Schock erlitten und wurde im Demminer Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell