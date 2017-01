POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind in Malchow

Malchow (ots) - Am 25.01.2017 gegen 07:45 Uhr ist es in Malchow zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Kind schwerverletzt wurde. Nach jetzigem Kenntnisstand kann gesagt werden, dass ein 75-jähriger Fahrzeugführer die Straße der Jugend in Malchow in Richtung Biestorfer Weg fuhr. Auf Höhe der Hausnummer 67 befindet sich ein Fußgängerüberweg. Ein fünfjähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad von links kommend den Fußgängerüberweg. Dies bemerkte der 75-Jährige aus noch unbekannter Ursache zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Radfahrer. Dabei kam der Junge zu Fall und wurde noch einige Meter vom Fahrzeug mitgeschliffen, bis dieser zum Stillstand kam. Der Junge hat trotz Fahrradhelm eine Kopfplatzwunde erlitten. Zur genauen ärztlichen Untersuchung möglicher innerer Verletzungen wurde der Junge in das Güstrower Krankenhaus verbracht. Die Mutter des Fünfjährigen ist hinter ihm unterwegs gewesen. Sie stand unter Schock und musste im Krankenwagen behandelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell