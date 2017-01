POL-NB: Brand in einer Wohnung

Stavenhagen (ots) - Heute gegen Mittag teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises einen Brand in einer Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße in Stavenhagen mit. Dort soll bereits starke Rauchentwicklung festgestellt worden sein. In der Wohnung befanden sich keine Personen mehr.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, konnte sie den Brand einer durch technischen Defekt in Brand geratenen Waschmaschine feststellen. Das Gebäude wurde nicht beschädigt und keine Personen verletzt. Die Wohnung ist aufgrund der starken Verrußungen derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter wurden in anderen Räumlichkeiten untergebracht. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell