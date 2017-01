POL-NB: Brand eines Müllcontainers in Demmin - Zusammenhang zu weiteren Bränden wird geprüft

Demmin (ots) - Am 24.01.2017 um 04:50 Uhr wurde der Polizei in Demmin der Brand eines Müllcontainers in der Kastanienallee in Demmin gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war vor Ort und hat den Brand gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sich der besagte Müllcontainer direkt gegenüber des Mehrfamilienhauses Kastanienallee 2 befindet, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer hat in der Zeit von 04:00 bis 04:50 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Kastanienallee 2 in Demmin wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter 03998-254 224 entgegen.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle haben erste Ermittlungen durchgeführt. Sie prüfen, ob es einen Zusammenhang zu dem Brand des leerstehenden Gebäudes in der Stavenhagener Straße (PM vom 24.01.2017 03:17 Uhr PP NB) und auch zu den Containerbränden der vergangenen Woche im Stadtgebiet von Demmin gibt. Wer zu diesen Bränden oder zu einem möglichen Zusammenhang der Brände Hinweise geben kann, richtet diese bitte auch an die Polizei in Demmin.

Der Leiter des Polizeihauptrevieres Demmin hat ein Konzept zur Vermeidung von Bränden erarbeitet. Die Beamten wurden sensibilisiert und sind verstärkt im Stadtgebiet Demmin auf Streife.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell