POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Agrarbetrieb

Badresch (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom Samstag, 10:30 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr gewaltsam in einen Agrarbetrieb in Badresch ein und entwendeten dort mehrere Werkzeuge. Der derzeit bekannte Schaden beläuft sich auf unter 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Friedland ermittelt in diesem Fall und bittet um Mithilfe: Wer hat in der angegebenen Tatzeit in der Ortslage Badresch verdächtige Beobachtungen machen können oder sogar den oder die Täter gesehen? Bitte informieren Sie die Polizei in Friedland unter 039601-3000.

