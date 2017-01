POL-NB: Einbruch in eine Gaststätte in Ulrichshusen

Ulrichshusen (ots) - Am 21.01.2017 gegen 22:00 Uhr wurde in die Gaststätte in der Seestraße in 17194 Ulrichshusen (auf dem Gelände des Schlosses Ulrichshusen) eingebrochen. Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben dann alle Räumlichkeiten und Schränke der Gaststätte durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell