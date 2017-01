POL-NB: Einbruch in die Bootsschuppenanlage

Rechlin (ots) - In der Zeit 18.01.2017 14:00 Uhr - 19.01.2017 10:00 Uhr wurde in die Bootsschuppenanlage in 17207 Rechlin, An der Wünnow eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben 10 Doppelboxen gewaltsam geöffnet und durchsucht. Da die meisten Eigentümer bisher nicht vor Ort waren, kann zum Stehlschaden bisher keine Auskunft gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Fehlen eines Schlauchbootes im Wert von 3.000 Euro festgestellt worden. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel haben die Ermittlungen aufgenommen. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Wer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, richtet diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell