POL-NB: Brandursache zum Brand des Einfamilienhauses am 16.01. 2016 in Sparow

Sparow (ots) - Wie bereits berichtet, ist es am 16.01.2017 gegen 15:15 Uhr in Sparow zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Am 17.01.2017 war ein Kriminaltechniker der Polizei sowie der Brandursachenermittler im Einsatz. Im Ergebnis dessen kann mitgeteilt werden, dass es sich um Brandstiftung handelt. Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutig gesagt werden. Eine technische Ursache kann definitiv ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel dauern an. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

