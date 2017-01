POL-NB: Brand von zwei Papiercontainern in Demmin

Demmin (ots) - Am 16.01.2017 um 23:55 Uhr haben im Töpferweg in Demmin zwei Papiercontainer gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war vor Ort und löschte die beiden in voller Ausdehnung brennenden Papiercontainer. Beide Container wurden durch das Feuer zerstört. Es ist ein Schaden von ca. 800 Euro entstanden. Beim Brandort handelt es sich um einen Stellplatz für Wertstoffbehälter. Neben den zwei verbrannten Papiercontainern befinden sich noch drei Flaschencontainer und ein durch die Feuerwehr geretteter dritter Papiercontainer. Personen oder Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit der Straftat wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell