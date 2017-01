POL-NB: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 11.01.2017 stellten die Polizeibeamten in Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit zwei Fahrzeugführer fest, die unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug führten. Um 11:07 Uhr wurde in der Villejuifer Straße der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters einer Kontrolle unterzogen. Eine Überprüfung des Atemalkoholes ergab einen Wert von 1,32 Promille. Nur wenig später, um 11:23 Uhr kontrollierten die Beamten den 37-jährigen Fahrzeugführer in der Lindenstraße. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Der anschließende Test hat einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille ergeben. In beiden Fällen haben die Beamten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die beiden alkoholisierten Fahrzeugführer wurden zur Blutprobenentnahme in das Klinikum verbracht. Nach der Sicherstellung der Führerscheine wurden sie belehrt, dass sie nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen dürfen.

