POL-NB: Zeugen konnten Dieb stellen

Neubrandenburg (ots) - In den heutigen Morgenstunden, kurz vor 03:00 Uhr konnten Zeugen in einem Neubrandenburger Restaurant am Friedrich-Engels-Ring beobachten, wie ein junger Mann eine Kellner-Geldbörse stahl und sich auf und davon machte. Die Zeugen informierten nicht nur sofort das Personal, sondern folgten dem Dieb sogar. Wenig später konnte er auf einem nahe gelegenen Parkplatz gestellt und festgehalten werden bis die Polizei hinzukam. Der junge Mann gab die Geldbörse zurück. Anzeige wurde trotzdem erstattet. Nun ermittelt die Neubrandenburger Kriminalpolizei. Dank der Zeugen konnte hier ein Schaden verhindert werden.

