POL-NB: Diebstahl von Bauzaunfeldern

Groß Rehberg (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit von Sonntag den 07.01.2017, gegen 15:00 Uhr bis zum 10.01.2017 ebenfalls 15:00 Uhr aus dem ehemaligen Silo bei Groß Rehberg (Sandweg in Richtung Blücherhof hinter dem Gyllebecken) 14 mobile Baustellenzaunfelder entwendet. Diese Felder sind aus Stahl mit einem umlaufenden Rohrrahmen und sind etwa 3,5 x 2 Meter groß. Die Zaunfelder wurden zur Abgrenzung des ehemaligen Silos verwendet und waren zwischen den Betonwänden vorn und hinten am Silo miteinander verbunden. Der Sachschaden wird auf ca. 700 Euro. Die Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Waren waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort und haben eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Wer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl wahrgenommen hat, meldet diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224.

