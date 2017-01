POL-NB: Zwei Ackergeräte bei Klink entwendet

Klink (ots) - In der Zeit vom 08.01.2017 vom 10.01.2017 wurden am Silo zwischen Grabenitz und Klink zwei Ackergeräte, sogenannte Eisenschleppen entwendet. Auf Grund des Gewichtes von jeweils ca. einer Tonne geht die Polizei davon aus, dass die bislang unbekannten Täter ein Fahrzeug zur Tatausübung benutzten. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in dem Zusammenhang mit dem Diebstahl wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell