POL-NB: 136 Geschwindigkeitsüberschreitungen an einer Schule

Neubrandenburg (ots) - Am 09.01.2017 in der Zeit von 09:30-12:30 Uhr waren die Beamten des Autobahnverkehrspolizeireviers Altentreptow in Neubrandenburg im Einsatz. Mit einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (dem sogenannten "Blitzer") wurde in der Robert-Koch-Straße, auf Höhe der dortigen Europaschule beidseitig der Verkehr überwacht. Dabei handelt es sich um eine 30 km/h-Zone. In den drei Stunden wurden 136 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Spitzenreiter ist mit 67 Kilometern pro Stunde, und somit mehr als doppelt so schnell als erlaubt, an der Schule vorbeigefahren. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, 2 Punkte sowie 160 Euro Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell