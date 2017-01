POL-NB: Diebstahl eines PKW

Neubrandenburg (ots) - Der Besitzer eines PKW Skoda Okatavia stellte sein Fahrzeug am 07.01.2017, 16:00 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Friseurgeschäft in der Neubrandenburger Leibnitzstraße verschlossen ab. Unbekannte Täter entwendeten den Wagen in der Zeit bis zum 08.01.2017, 09:00 Uhr.

Der schwarze Oktavia war an beiden Seiten jeweils über beide Türen mit der weißen Aufschrift "Speedway" beklebt. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der angegebenen Zeit den oder die Täter bei der Tat gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter 0395/5582-5224

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell